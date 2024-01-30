Üye Girişi
Haberler

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 30 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 30 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

AFAD ve Kandilli verilerine göre 30 Ocak 2024 Salı günü deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? 30 Ocak İzmir'de deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

Afad ve Kandilli Rasathanesi 30 Ocak Salı gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Vatandaşların sarsıntı hissettiği an arama motorlarında arattığı soru ilk olarak bugün deprem mi oldu? Sorusu oluyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alıyor. Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 30 Ocak İzmir'de deprem mi oldu? İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 30 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 30 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 30 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 30 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

Son depremler Doğal Afetler 3.Sayfa Gündem Yaşam Haberler Son Dakika

Bakmadan Geçme

29 Ocak 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 30 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 30 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 29 Ocak Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! CHP İzmir adayı kim oldu, belli oldu mu? (AÇIKLANDI) Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 30 Ocak Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 30 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 30 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 30 Ocak İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 30 Ocak Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 30 Ocak Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! 29 Ocak hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? AK Parti seçim beyannamesi 31 Mart 2024 PDF indir, OKU linki yayınlandı mı? Survivor Mustafa Kemal, kimdir? Survivor Mustafa Kemal, kaç yaşında, nereli, evli mi? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 29-30 Ocak benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Trabzonspor - Kasımpaşa maç özeti! (VİDEO) Trabzonspor - Kasımpaşa maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? CHP İzmir adayı kim oldu, Tunç Soyer aday mı? CHP İzmir adayı Cemil Tugay mı oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title