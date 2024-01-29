Üye Girişi
Haberler

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 29 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 29 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

AFAD ve Kandilli verilerine göre 29 Ocak 2024 Pazartesi günü deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? 29 Ocak İzmir'de deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

Afad ve Kandilli Rasathanesi 29 Ocak Pazartesi günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Vatandaşların sarsıntı hissettiği an arama motorlarında arattığı soru ilk olarak bugün deprem mi oldu? Sorusu oluyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alıyor. Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 29 Ocak İzmir'de deprem mi oldu? İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 29 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 29 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 29 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 29 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Son depremler Doğa Gündem Gündem Yaşam Dünya Haberler Son Dakika

Bakmadan Geçme

29 Ocak 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 29 Ocak 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 29 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 29 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Iphone 11 ne zaman çıktı? Iphone 11 ne zamana kadar güncelleme alacak? Filizlenmiş patates yenir mi? Filizlenmiş patates zararlı mı? 2024 Dini Günler Takvimi: Ramazan ayı ne zaman? Kurban bayramı tarihi hangi gün? Kandil günleri! Taş Kağıt Makas dizisi ne zaman başlıyor? Taş Kağıt Makas dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Asgari ücretteki 2 lira artışının anlamı nedir? Kar lastiği zorunlu mu? 2024 Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Ramazan ayı ne zaman 2024? Oruç ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? Bugün altın fiyatları yükseldi mi? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? Canlı Dolar Kuru 29 Ocak | Dolar, Euro ne kadar, kaç TL? Dolar, Euro, Altın kaç TL? Güncel döviz kuru! Kim Milyoner'de son bölüm soruları! Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük tek sayı hangisidir? Ali Diken'in katili Zeynel Boyacı kimdir? Müge Anlı Ali Diken olayı nedir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title