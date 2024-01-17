Üye Girişi
Haberler

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 17 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 17 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

Güncelleme:
Abone Ol

AFAD ve Kandilli verilerine göre 17 Ocak 2023 Çarşamba günü deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? 17 Ocak İzmir'de deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

Afad ve Kandilli Rasathanesi 17 Ocak Çaşamba gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Vatandaşların sarsıntı hissettiği an arama motorlarında arattığı soru ilk olarak bugün deprem mi oldu? Sorusu oluyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alıyor. Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 17 Ocak İzmir'de deprem mi oldu? İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 17 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 17 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

Son depremler Doğal Afetler 3.Sayfa Gündem Yaşam Haberler Son Dakika

Bakmadan Geçme

17 Ocak 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 17 Ocak Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 17 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 17 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 17 Ocak İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 17 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 17 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Münafikun Suresi ve Türkçe Meali Nedir? Münafikun Suresi Konusu ve Tefsiri Hindistan cevizi yağı faydaları, hindistan cevizi yağının saça faydaları nedir, ne işe yarar? Nasıl uygulanır? 17 Ocak Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 17 Ocak hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? 17 Ocak Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! 31 Mart Olayı nedir? 31 Mart Olayı ortaya nasıl çıktı, nasıl bastırıldı? 31 Mart Olayı sonuçları nelerdir? Hudeybiye Antlaşması nedir? Hudeybiye Antlaşması maddeleri (şartları) nelerdir? Önemi nedir? Astral seyahat nedir? Astral seyahat nasıl yapılır? Astral seyahat ile ilgili dizi ve filmler Eyüpspor ZTK'dan elendi mi? Beşiktaş Eyüpspor maçı ne oldu, Eyüpspor tur atladı mı? Beşiktaş - Eyüpspor maç özeti! (VİDEO) Beşiktaş - Eyüpspor maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title