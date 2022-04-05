Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi - Haberler

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Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi

Haberler.com - Gündem
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Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi

AFAD ve Kandilli verilerine göre 5 Nisan 2022 Salı günü deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi 5 Nisan Salı günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Gündem haberler için bizi takip edin.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

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Son depremler, Gündem, Yaşam, Haberler

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