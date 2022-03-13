Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Mart Pazar AFAD ve Kandilli deprem listesi! Az önce nerede deprem oldu?
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AFAD ve Kandilli verilerine göre 13 Mart 2022 Pazar günü deprem oldu mu merak ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi 13 Mart Pazar günü deprem olup, olmadığı merak edilmekte. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? AFAD Kandilli son depremler listesi
Az önce nerede deprem oldu sorusuna yanıt aranıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi 13 Mart Pazar günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.
KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberler i ile vatandaşlara güncel deprem haberler i vermeye devam ediyor.
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ
Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.