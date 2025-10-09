SON DEPREMLER! 9 Ekim deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Afad ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı güncel verilere göre, kısa süre önce bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü ve merkez üssü halkın ilgisini çekerken, sosyal medyada da yoğun bir şekilde konuşuldu. Konuyla ilgili resmi açıklamalar ve detaylı bilgiler haberimizin devamında sizlerle.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Türkiye genelindeki depremleri anlık olarak izleyip, topladıkları verileri şeffaf ve düzenli şekilde kamuoyuyla paylaşmaktadır. Özellikle hissedilen sarsıntıların ardından vatandaşlar, bu iki kurumun resmi internet siteleri aracılığıyla güncel deprem bilgilerine ve ayrıntılı raporlara kolayca ulaşabilmektedir.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afad, sadece deprem verilerini paylaşmakla kalmayıp, aynı zamanda toplumda afet bilincini güçlendirmek amacıyla eğitimler, seminerler ve tatbikatlar düzenleyerek vatandaşların afetlere karşı hazırlıklı olmasını sağlar. Kandilli Rasathanesi ise sismik faaliyetleri bilimsel tekniklerle inceleyerek, depremlerle ilgili detaylı ve kapsamlı raporlar sunar.

9 EKİM 2025 DEPREM OLDU MU?

Sabah erken saatlerde meydana gelen sarsıntı sonrası, pek çok kişi "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusunu gündeme getirdi. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşımlar sayesinde deprem haberi kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. 9 Ekim 2025 tarihli son deprem verilerine Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinden ulaşabilir, depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi detayları öğrenebilirsiniz.