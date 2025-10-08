SON DEPREMLER! 8 Ekim deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Afad ve Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı son verilere göre, kısa süre önce bir deprem gerçekleşti. Depremin büyüklüğü ve merkez üssü vatandaşların dikkatini çekerken, sosyal medya platformlarında da geniş yankı buldu. Konuya dair resmi açıklamalar ve ayrıntılı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Türkiye genelinde meydana gelen depremleri anbean takip ederek, elde ettikleri verileri kamuoyuna şeffaf ve düzenli bir şekilde sunmaktadır. Özellikle hissedilen sarsıntılar sonrasında vatandaşlar, bu kurumların resmi web siteleri aracılığıyla güncel deprem bilgilerine ve son depremlerle ilgili ayrıntılara kolaylıkla ulaşabilmektedir.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afad, sadece deprem verilerini paylaşmakla kalmayıp, aynı zamanda toplumda afet farkındalığını artırmak için çeşitli eğitim programları, seminerler ve tatbikatlar düzenleyerek halkın hazırlıklı olmasını destekler. Kandilli Rasathanesi ise sismik hareketleri bilimsel yöntemlerle analiz ederek, detaylı ve kapsamlı raporlar hazırlayarak depremlerle ilgili derinlemesine bilgiler sunar.

8 EKİM 2025 DEPREM OLDU MU?

Sabah erken saatlerde yaşanan sarsıntı sonrası birçok kişi, "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusunu sormaya başladı. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşımlar, deprem haberinin kısa sürede geniş kitlelere ulaşmasına neden oldu. 8 Ekim 2025 tarihine ait son depremlerle ilgili ayrıntılı bilgilere Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi web sitelerinden ulaşabilir, depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi teknik detayları inceleyebilirsiniz.