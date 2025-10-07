SON DEPREMLER! 7 Ekim deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Afad ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel verilere göre, az önce bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü ve merkez üssü vatandaşların ilgisini çekerken, sosyal medyada da yoğun bir şekilde konuşulmaya başlandı. Depreme ilişkin resmi açıklamalar ve detaylı bilgiler haberimizin devamında sunulmaktadır.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Türkiye çapında gerçekleşen depremleri anbean izleyip topladıkları bilgileri kamuoyuyla şeffaf ve düzenli bir şekilde paylaşmaktadır. Özellikle hissedilen sarsıntıların ardından vatandaşlar, bu kurumların resmi internet siteleri üzerinden güncel deprem verilerine ve detaylı bilgilere kolayca ulaşabilmektedir.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afad, sadece deprem verilerini sunmakla kalmaz; aynı zamanda toplumda afet bilincini güçlendirmek amacıyla eğitimler, seminerler ve tatbikatlar düzenler. Kandilli Rasathanesi ise sismik aktiviteleri bilimsel açıdan inceleyerek, detaylı ve kapsamlı raporlar hazırlar.

7 EKİM 2025 DEPREM OLDU MU?

Sabaha karşı gerçekleşen sarsıntının ardından birçok vatandaş, "İstanbul'da deprem mi oldu?" diye sormaya başladı. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşımlar, konuyu kısa sürede gündemin üst sıralarına çıkardı. 7 Ekim 2025 tarihine ait son deprem bilgilerine Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi web siteleri üzerinden ulaşabilir; depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi teknik detayları öğrenebilirsiniz.