SON DEPREMLER! 7 Ağustos deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Güncelleme:
7 Ağustos deprem mi oldu? sorusu, gün boyunca internet kullanıcılarının en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Türkiye'de sıkça yaşanan depremler nedeniyle birçok kişi, "Bugün deprem oldu mu?" ve "7 Ağustos 2025'te deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.

Deprem ne zaman oldu ve kaç büyüklüğündeydi sorusu, sarsıntıyı hisseden vatandaşlar tarafından sıklıkla soruluyor. Peki, 7 Ağustos 2025 tarihinde deprem oldu mu, olduysa kaç şiddetindeydi? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

DEPREM Mİ OLDU?

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ile Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı son depremler listesine göre 7 Ağustos 2025 tarihinde Türkiye genelinde herhangi bir büyük deprem meydana gelmemiştir. Bu tarih itibarıyla kayda geçen önemli bir sismik hareket bulunmamaktadır.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
