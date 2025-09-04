SON DEPREMLER! 4 Eylül deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Afad ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel verilerine göre, kısa süre önce bir deprem kaydedildi. Merkez üssü ve büyüklüğüyle öne çıkan bu sarsıntı, gün boyunca kamuoyunun dikkatini çekti. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketleri titizlikle takip eder ve tespit ettiği depremleri düzenli olarak kamuoyuna duyurur. Kurumun resmi internet sitesinde, özellikle yerel ölçekte hissedilen depremlerle ilgili güncel bilgiler ve son 500 depremin detayları halka açık şekilde sunulmaktadır.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD Deprem Dairesi tarafından anlık olarak takip edilmekte ve elde edilen bilgiler güvenilir bir şekilde kamuoyuna aktarılmaktadır. Kurum, sadece verileri paylaşmakla kalmayıp, aynı zamanda toplumda afet bilincini artırmak ve risklere karşı hazırlıklı olunmasını sağlamak için çeşitli çalışmalar yürütmektedir.

4 Eylül 2025 DEPREM OLDU MU?

