SON DEPREMLER! 3 Kasım deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Güncelleme:
3 Kasım'da meydana gelen depremin büyüklüğü ve zamanı hakkında bilgi arayanlar için son bilgiler açıklandı. Depremin ne zaman ve kaç büyüklüğünde Sabah saatlerinde gerçekleşen deprem, şehirde kısa süreli bir tedirginlik yarattı. Peki, 3 Kasım deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı bilgiler anında vatandaşların ilgisini çekti. Sarsıntının hissedildiği bölgelerde kısa süreli panik yaşandı ve sosyal medyada depremle ilgili paylaşımlar hızla yayıldı. Kurumların resmi verileri, halkın doğru bilgiye ulaşmasını sağlayarak belirsizlikleri ortadan kaldırdı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki sismik hareketliliği 7 gün 24 saat esasına göre izlemeye devam ediyor. Ülkenin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, kurumların veri merkezlerinde anlık olarak kaydediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor.

AFAD, depremlerle ilgili büyüklük, derinlik ve merkez üssü gibi teknik bilgileri düzenli olarak açıklayarak vatandaşları doğru şekilde bilgilendiriyor. Kurum, yıl boyunca afetlere karşı hazırlık düzeyini artırmak amacıyla eğitimler, tatbikatlar ve farkındalık projeleri de yürütüyor. Kandilli Rasathanesi ise gelişmiş sismik gözlem ağı sayesinde yer hareketlerini anlık olarak tespit ediyor ve değerlendiriyor. Her iki kurumun yayımladığı "son depremler" listesi, hem güncel verilere erişimi kolaylaştırıyor hem de uzmanlar için risk analizlerinde önemli bir kaynak oluşturuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın paylaştığı listeler, Türkiye genelinde meydana gelen depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri içeriyor ve vatandaşların doğru bilgiye ulaşmasını sağlıyor. Düzenli olarak güncellenen bu listeler, aynı zamanda kamuoyunun deprem farkındalığını artırıyor ve spekülasyonların önüne geçiyor.

03 KASIM 2025 TÜRKİYE'DE DEPREM Mİ OLDU?

03 Kasım 2025 Pazartesi günü Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif ve orta şiddette depremler kaydedildi. İstanbul, Çankırı ve çevre illerde hissedilen sarsıntılar, bazı bölgelerde kısa süreli panik yarattı. Vatandaşlar, sarsıntıyı sosyal medyada paylaştı ve "Deprem mi oldu?" sorusunu gündeme taşıdı.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremin büyüklüğü, merkez üssü ve derinlik bilgilerini kısa süre içinde duyurdu. Bu açıklamalar, hem halkın doğru bilgiye ulaşmasını sağladı hem de spekülasyonların önüne geçti. Türkiye genelindeki sismik hareketliliği takip etmek isteyen vatandaşlar, her iki kurumun yayımladığı son depremler listelerini düzenli olarak inceleyebiliyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
