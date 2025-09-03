Afad ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı güncel verilere göre, kısa süre önce bir deprem meydana geldi. Merkez üssü ve büyüklüğüyle dikkat çeken sarsıntı, gün boyunca kamuoyunun ilgi odağında oldu. Detaylar haberin devamında yer alıyor. SON DEPREMLER! 3 Eylül deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye'deki depremleri anlık olarak takip eder ve elde ettiği verileri kamuoyuyla paylaşır. Özellikle yerel ölçekte hissedilen sarsıntılarla ilgili güncel bilgiler, kurumun resmi internet sitesinde yayımlanmakta ve son 500 depreme ait detaylar vatandaşların erişimine sunulmaktadır.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Türkiye genelindeki depremleri anlık olarak izleyip verileri hızlı ve güvenilir şekilde kamuoyuna paylaşmaktadır. Gelişmiş teknolojik altyapısı sayesinde sismik hareketleri eş zamanlı analiz eden kurum, toplumda afet bilincini artırmayı ve hazırlıklı bir yapı oluşturmayı hedeflemektedir.

3 Eylül 2025 DEPREM OLDU MU?

