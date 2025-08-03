SON DEPREMLER! 3 Ağustos deprem mi oldu, deprem ne zaman oldu? Kandilli ve AFAD raporları!

SON DEPREMLER! 3 Ağustos deprem mi oldu, deprem ne zaman oldu? Kandilli ve AFAD raporları!
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3 Ağustos 2025 tarihinde "deprem mi oldu?" ve "deprem ne zaman oldu?" soruları, özellikle Ege ve İç Anadolu bölgelerinde hissedilen sarsıntılar sonrası internet ortamında öne çıkan arama başlıkları arasında yer aldı.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan en son verilere göre, vatandaşlar "bugün deprem oldu mu?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Türkiye genelinde yaşanan hafif çaplı yer hareketleri, zaman zaman sosyal medya platformlarında hızla dalgalanıyor. Bu durum "3 Ağustos deprem mi oldu?" sorusuna dair belirsizlikleri ortaya çıkarıyor. Peki, 3 Ağustos deprem mi oldu, deprem ne zaman oldu? Kandilli ve AFAD raporları!

DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın 3 Ağustos 2025 tarihli son depremler listesi incelendiğinde, Ege Denizi, Manisa ve Muğla bölgelerinde 3 büyüklüğün üzerinde sarsıntılar yaşandığı bildirildi.

SON DEPREMLER! 3 Ağustos deprem mi oldu, deprem ne zaman oldu? Kandilli ve AFAD raporları!

SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, bugün İstanbul genelinde hissedilir düzeyde bir deprem kaydedilmedi. Kamuoyunda endişe yaratan söylentilere karşın, uzmanlar güncel deprem verilerini anlık olarak paylaşıyor.

SON DEPREMLER! 3 Ağustos deprem mi oldu, deprem ne zaman oldu? Kandilli ve AFAD raporları!

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

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