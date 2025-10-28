SON DEPREMLER! 28 Ekim deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan ilk bilgiler, vatandaşlar tarafından yakından takip edildi. Sarsıntının belirgin şekilde hissedildiği bölgelerde kısa süreli panik yaşanırken, sosyal medyada da olay hızla gündem oldu. Resmî kurumların açıkladığı güncel veriler, kamuoyundaki belirsizlikleri gidererek durumu netleştirdi. Ayrıntılar haberimizin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki sismik hareketliliği 7 gün 24 saat esasına göre izlemeye devam ediyor. Ülkenin dört bir yanında meydana gelen depremler, kurumların veri merkezlerinde anlık olarak kaydediliyor ve kamuoyuyla paylaşılmak üzere düzenleniyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD, meydana gelen her depremle ilgili büyüklük, derinlik ve merkez üssü bilgilerini düzenli şekilde paylaşarak şeffaf bir bilgi akışı sağlıyor. Ayrıca kurum, afetlere karşı hazırlık düzeyini artırmak amacıyla eğitimler, tatbikatlar ve farkındalık projelerini yıl boyunca sürdürüyor.

Kandilli Rasathanesi de gelişmiş sismik gözlem ağıyla yer hareketlerini anlık tespit edip değerlendiriyor. Her iki kurumun yayımladığı "son depremler" listesi, hem vatandaşların güncel verilere kolay erişmesini sağlıyor hem de uzmanların olası risk analizlerinde kritik bir kaynak oluşturuyor.

28 EKİM 2025 TÜRKİYE GENELİNDE DEPREM Mİ OLDU?

28 Ekim 2025 Salı günü Türkiye genelinde hafif şiddetli depremler kaydedildi. Ülkenin farklı bölgelerinde hissedilen sarsıntılar, bazı yerleşim yerlerinde kısa süreli paniğe yol açtı.

Depremlerin ardından sosyal medyada "Deprem mi oldu?" paylaşımları hızla yayıldı. Vatandaşlar yaşadıkları deneyimleri paylaşırken, Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremlerin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği ile ilgili ilk verileri kısa süre içinde kamuoyuna açıkladı. Bu açıklamalar, hem merak edilen sorulara yanıt oldu hem de bilgi kirliliğinin önüne geçti.