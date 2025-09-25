SON DEPREMLER! 25 Eylül deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Afad ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel verilerine göre, kısa süre önce bir deprem gerçekleşti. Merkez üssü ve büyüklüğüyle öne çıkan bu sarsıntı, vatandaşların dikkatini çekti. Depreme dair tüm detaylar ve resmi açıklamalar haberimizin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelinde gerçekleşen depremleri anlık olarak izleyip, elde ettiği verileri düzenli şekilde kamuoyuna sunmaktadır. Özellikle hissedilen sarsıntılar sonrası vatandaşlar, Kandilli'nin resmi web sitesi üzerinden en güncel deprem bilgilerine ve son 500 deprem kaydına rahatlıkla erişebilmektedir.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) Deprem Dairesi, Türkiye'deki sismik hareketliliği 7/24 kesintisiz olarak takip etmekte ve elde ettiği bilgileri düzenli biçimde kamuoyuyla paylaşmaktadır. Ayrıca AFAD, afet bilincini artırmak için eğitimler, seminerler ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlemektedir.

25 EYLÜL 2025 DEPREM OLDU MU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelindeki depremleri anlık olarak izlemekte ve elde ettikleri verileri hızlı, güvenilir ve şeffaf biçimde kamuoyuna aktarmaktadır. Ayrıca, her iki kurum afet farkındalığını artırmak amacıyla çeşitli eğitim programları, tatbikatlar ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlemektedir.