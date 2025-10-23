SON DEPREMLER! 23 Ekim deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Depremin hemen ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı ilk bilgiler, vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle takip edildi. Özellikle sarsıntının yoğun hissedildiği bölgelerde kısa süreli paniğe neden olurken, sosyal medyada konu hızla yaygınlaştı. Resmi kurumların sunduğu güncel veriler, kamuoyundaki soru işaretlerini gidererek netlik sağladı. Detaylar haberimizin ilerleyen kısımlarında.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelinde meydana gelen yer hareketlerini 7/24 izleyerek, oluşan depremleri anlık olarak kamuoyuyla paylaşıyor.

23 Ekim sabahı İstanbul ve çevresinde hissedilen sarsıntıların ardından vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi web sitelerine akın etti. Paylaşılan "son depremler" listesi, doğru bilgilendirme sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda bilimsel araştırmalar ve afet bilincinin gelişimi için önemli bir kaynak oluşturuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD, meydana gelen depremlere ilişkin büyüklük, derinlik ve merkez üssü gibi teknik detayları düzenli şekilde kamuoyuna sunuyor. Ayrıca, afetlere karşı hazırlık ve bilinçlendirme çalışmalarını yıl boyunca sürdürüyor.

Kandilli Rasathanesi ise gelişmiş sismik gözlem altyapısı sayesinde yer hareketlerini anlık olarak tespit ederek hızlı analizler yapıyor. Her iki kurumun yayımladığı "son depremler" listesi, hem vatandaşların güncel verilere erişimini kolaylaştırıyor hem de uzmanların risk değerlendirmelerinde temel rol oynuyor.

23 EKİM 2025 DEPREM OLDU MU?

23 Ekim 2025 sabahı İstanbul'da gerçekleşen hafif şiddetli deprem, kısa süreli bir tedirginliğe yol açtı. Sarsıntı, özellikle yüksek katlı binalarda yaşayanlar tarafından net bir şekilde hissedildi.

Deprem sonrası sosyal medyada "Deprem mi oldu?" sorusu hızla yayılırken, vatandaşlar yaşadıklarını paylaştı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği hakkında ilk bilgileri kısa sürede açıklayarak kamuoyundaki belirsizlikleri giderdi.