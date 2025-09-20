SON DEPREMLER! 20 Eylül deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son dakika açıklamalarına göre, kısa süre önce bir deprem meydana geldi. Merkez üssü ve büyüklüğüyle öne çıkan sarsıntı, vatandaşların gündeminde geniş yer buldu. Depreme ilişkin tüm detaylar ve resmi açıklamalar haberimizin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye'deki depremleri anlık olarak izleyip, elde ettiği bilgileri düzenli olarak kamuoyuna duyurmaktadır. Özellikle hissedilen sarsıntıların ardından, vatandaşlar Kandilli'nin resmi internet sitesinden en son depremler ve geçmiş 500 sarsıntıya ait detaylı verilere ulaşabilmektedir.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Türkiye'de gerçekleşen sismik hareketleri haftanın her günü, 24 saat aralıksız takip ederek, elde ettiği verileri düzenli şekilde kamuoyuna sunmaktadır. Kurum ayrıca, afet bilincini artırmak için eğitim programları, seminerler ve bilgilendirme çalışmaları da yürütmektedir.

20 EYLÜL 2025 DEPREM OLDU MU?

