SON DEPREMLER! 20 Ekim deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssüyle ilgili açıklanan ilk veriler, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Özellikle hissedilen bölgelerde paniğe neden olan sarsıntı, sosyal medya platformlarında kısa sürede gündem oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel teknik bilgiler ve yapılan resmi değerlendirmeler, yaşanan gelişmelere dair netlik kazandırdı. Tüm detaylar haberimizin devamında sizlerle.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelinde gerçekleşen depremleri anlık olarak takip edip güncel bilgileri kamuoyuna aktarmaya devam ediyor.

Deprem hissedildiğinde, vatandaşlar bu kurumların resmi internet siteleri aracılığıyla en doğru ve güvenilir verilere hızlıca erişebiliyor. Gerçek zamanlı olarak paylaşılan bu veriler, hem bilimsel araştırmalar hem de toplumda afet farkındalığını artırmak için büyük önem taşıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD, deprem verilerinin paylaşımının yanında, afet bilincini yükseltmek için çeşitli eğitimler, tatbikatlar ve farkındalık kampanyaları düzenliyor. Kandilli Rasathanesi ise gelişmiş teknolojik ekipmanlarla depremlerin ölçüm ve analizlerini yaparak kamuoyuna güvenilir bilgiler sunuyor. Her iki kurumun güncel deprem listeleri, uzmanlar ve vatandaşlar için vazgeçilmez bir kaynak olmayı sürdürüyor.

20 EKİM 2025 DEPREM OLDU MU?

20 Ekim sabah saatlerinde İstanbul'da hafif bir sarsıntı hissedildi. Bu hareketlilik kısa sürede şehirde tedirginlik yarattı ve sosyal medyada "Deprem oldu mu?" soruları hızla arttı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel deprem listeleri vatandaşların ilgisini çekerken, depremin büyüklüğü ve teknik detayları resmi açıklamalarla netleşti. Böylece kamuoyuna doğru ve güvenilir bilgiler ulaştırıldı.