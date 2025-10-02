SON DEPREMLER! 2 Ekim deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Afad ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel verilerine göre, kısa süre önce bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü ve merkez üssü, vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Konuyla ilgili tüm detaylar ve resmi açıklamalar haberimizin devamında sizlerle. 2 Ekim deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye'deki depremleri anlık olarak takip etmekte ve topladığı verileri kamuoyuna açık ve şeffaf şekilde sunmaktadır. Hissedilen sarsıntıların hemen ardından vatandaşlar, Kandilli'nin resmi internet sitesi üzerinden güncel deprem bilgilerine ve son 500 depremin ayrıntılarına kolaylıkla erişebilmektedir.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Türkiye'deki sismik hareketleri haftanın her günü, günün her saati kesintisiz izlemekte ve elde ettiği verileri düzenli olarak kamuoyuyla paylaşmaktadır. Ayrıca, deprem farkındalığını artırmak amacıyla çeşitli eğitimler, seminerler ve bilgilendirme çalışmaları düzenlemektedir.

2 EKİM 2025 DEPREM OLDU MU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye'deki depremleri anlık olarak izlemekte ve topladıkları bilgileri hızlı ve güvenilir şekilde kamuoyuna sunmaktadır. Ayrıca, bu kurumlar halkın afet bilincini geliştirmek amacıyla eğitim programları, tatbikatlar ve bilgilendirme faaliyetleri de gerçekleştirmektedir.