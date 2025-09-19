SON DEPREMLER! 19 Eylül deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son dakika açıklamalarına göre, kısa süre önce bir deprem gerçekleşti. Merkez üssü ve büyüklüğüyle dikkat çeken sarsıntı, vatandaşların gündeminde yer aldı. Depreme dair tüm gelişmeler ve resmi açıklamalar haberimizin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelinde gerçekleşen depremleri anlık olarak takip etmekte ve elde ettiği verileri düzenli biçimde kamuoyuna sunmaktadır. Hissedilen her sarsıntının ardından, vatandaşlar Kandilli'nin resmi web sitesi üzerinden güncel deprem bilgileri ve son 500 depremin ayrıntılarına kolaylıkla erişebilmektedir.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Türkiye'deki sismik hareketleri haftanın 7 günü, 24 saat kesintisiz izleyerek elde ettiği verileri şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşmaktadır. Ayrıca, kurum afet bilincini güçlendirmek için eğitimler, seminerler ve bilgilendirme faaliyetleri yürütmektedir.

19 EYLÜL 2025 DEPREM OLDU MU?

