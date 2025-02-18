SON DEPREMLER! 18 Şubat deprem mi oldu? Deprem ne zaman, nerede oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi raporları

18 Şubat 2025 tarihinde, Türkiye ve çevresinde çeşitli depremler meydana geldi. Özellikle Ege Denizi'nde kaydedilen sarsıntılar, vatandaşlar arasında "Deprem mi oldu?" ve "Son depremler nerede meydana geldi?" gibi soruların sorulmasına neden oldu. Peki, 18 Şubat deprem mi oldu? Deprem ne zaman, nerede oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi raporları!

DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 18 Şubat 2025 tarihinde saat 07:46'da Ege Denizi'nde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. Bu sarsıntının ardından, aynı bölgede farklı saatlerde 3.3 ve 3.1 büyüklüğünde artçı depremler de kaydedildi.

Aynı gün içerisinde, saat 08:42'de Elazığ'ın Baskil ilçesinde 1.5 büyüklüğünde hafif bir deprem meydana geldi. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ise saat 08:37'de 1.6 ve 08:35'te 1.7 büyüklüğünde iki küçük sarsıntı kaydedildi.

EGE DENİZİ'NDE 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün (KRDAE) verilerine göre de, Ege Denizi'nde saat 07:46'da 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği doğrulandı. Ayrıca, gün boyunca Ege Denizi'nde çeşitli büyüklüklerde artçı sarsıntılar kaydedildi.