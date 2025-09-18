SON DEPREMLER! 18 Eylül deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Afad ve Kandilli Rasathanesi'nin son dakika verilerine göre, kısa süre önce bir deprem meydana geldi. Merkez üssü ve büyüklüğüyle öne çıkan bu sarsıntı, vatandaşların dikkatini çekti. Depreme dair tüm detaylar ve resmi açıklamalar haberimizin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye'de gerçekleşen depremleri anlık olarak izleyip, elde ettiği verileri düzenli şekilde kamuoyuyla paylaşmaktadır. Hissedilen her sarsıntının ardından vatandaşlar, Kandilli'nin resmi web sitesi üzerinden güncel deprem bilgilerine ve son 500 depremin detaylarına kolayca ulaşabilmektedir.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Türkiye'de gerçekleşen sismik hareketleri haftanın her günü, günün her saati kesintisiz şekilde takip ederek verilerini şeffaf biçimde kamuoyuna sunmaktadır. Ayrıca, kurum afet bilincini artırmak amacıyla eğitimler, seminerler ve bilgilendirme programları da düzenlemektedir.

18 EYLÜL 2025 DEPREM OLDU MU?

