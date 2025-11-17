SON DEPREMLER! 17 Kasım deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Sarsıntının ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin kısa süre içinde paylaştığı ilk veriler, vatandaşların gündeminde ön plana çıktı. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde hissedilen hareketlilik, özellikle sabah saatlerinde şehirde kısa süreli bir tedirginlik yarattı. Sosyal medyada " İstanbul'da deprem mi oldu?" soruları artarken, kurumların sunduğu resmi bilgiler, büyüklük ve merkez üssü konusunda vatandaşların merakını giderdi. Ayrıntılar haberimizin devamında.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki sismik hareketleri 7/24 izlemeye devam ediyor. Ülkenin farklı bölgelerinde kaydedilen sarsıntılar, gelişmiş gözlem sistemleri sayesinde anlık olarak analiz edilip kamuoyunun erişimine sunuluyor.

Kandilli Rasathanesi'nin ülke çapındaki sensör ağı, yer hareketlerini hızlıca tespit ederek kaydediyor. Hem Kandilli hem de AFAD tarafından yayımlanan "Son Depremler" listeleri, vatandaşların güncel verilere kolayca ulaşmasını sağlarken, deprem uzmanları için de önemli bir veri kaynağı oluşturuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın listelerinde depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi teknik bilgiler yer alıyor. Bu sayede halk doğru bilgiye erişebiliyor ve söylentilere itibar etmeden güvenilir kaynaklardan haberdar olabiliyor. Kurum, yıl boyunca düzenli güncellemeler, eğitimler ve tatbikatlarla deprem farkındalığını artırmayı sürdürüyor.

17 KASIM 2025 İSTANBUL VE TÜRKİYE'DE HİSSEDİLEN SARSINTI

17 Kasım 2025 Pazartesi sabahı İstanbul ve çevre illerde hissedilen sarsıntı, şehirde ve çevre bölgelerde kısa süreli bir tedirginlik yarattı. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşlar, hareketliliği daha belirgin şekilde hissetti. Sosyal medyada "İstanbul'da deprem mi oldu?" paylaşımları hızla yayıldı ve gözler AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin paylaşacağı resmi bilgilere çevrildi.

Sarsıntının ardından her iki kurum da büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgilerini içeren resmi verileri paylaştı ve vatandaşların güvenilir kaynaklardan bilgi almasını sağladı. Yetkililer, yalnızca resmi açıklamalara güvenilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin "Son Depremler" listeleri, İstanbul ve Türkiye genelindeki sismik hareketliliğe dair en güncel verileri sunmaya devam ederken, bilim insanları ve araştırmacılar için güvenilir bir kaynak olmayı sürdürüyor.