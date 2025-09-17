Haberler

SON DEPREMLER! 17 Eylül deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

SON DEPREMLER! 17 Eylül deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?
Güncelleme:
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı en son verilere göre, bugün bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü ve merkez üssü, vatandaşların gündeminde en çok tartışılan ve merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, son depremler! 17 Eylül deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Afad ve Kandilli Rasathanesi'nin son dakika verilerine göre, kısa süre önce bir deprem gerçekleşti. Merkez üssü ve büyüklüğüyle dikkat çeken bu sarsıntı, vatandaşların yoğun ilgisini topladı. Depremle ilgili tüm ayrıntılar ve resmi açıklamalar haberimizin devamında yer almaktadır. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye'de gerçekleşen depremleri anlık olarak takip etmekte ve sismik hareketlere dair verileri düzenli biçimde kamuoyuna duyurmaktadır. Hissedilen depremler sonrası vatandaşlar, Kandilli'nin resmi web sitesinden en güncel bilgilere ve son 500 depremin kaydına kolayca erişim sağlayabilmektedir.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afad Deprem Dairesi, Türkiye genelindeki sismik aktiviteleri haftanın 7 günü, 24 saat aralıksız takip ederek elde ettiği verileri şeffaf ve güvenilir şekilde kamuoyuna sunmaktadır. Kurum, deprem kayıtlarının yanı sıra, afet bilincini artırmak için eğitimler, seminerler ve farkındalık kampanyaları da yürütmektedir.

17 EYLÜL 2025 DEPREM OLDU MU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Türkiye genelindeki sismik hareketleri anlık olarak takip etmekte ve verileri hızlı, güvenilir ve kolay erişilebilir şekilde kamuoyuna sunmaktadır. Kurum, sadece deprem bilgileri sağlamakla kalmayıp, afet farkındalığını artırmak amacıyla eğitimler, tatbikatlar ve bilgilendirme çalışmaları da düzenlemektedir.

