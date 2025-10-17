Haberler

SON DEPREMLER! 17 Ekim deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

SON DEPREMLER! 17 Ekim deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?
Güncelleme:
Bugün meydana gelen depremle ilgili ilk bilgiler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel verilerle netlik kazandı. Sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü kısa sürede merak konusu olurken, kamuoyunun dikkatleri bu gelişmeye çevrildi. Peki, 17 Ekim deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Depremin şiddeti ve merkez üssüne dair açıklanan veriler, vatandaşların yoğun ilgisini topladı. Kısa sürede gündeme oturan sarsıntı, sosyal medya platformlarında da geniş bir etkileşim yarattı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı teknik detaylar ve resmi açıklamalarla ilgili tüm bilgiler haberimizin devamında sizi bekliyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye'de meydana gelen depremleri anlık olarak izleyerek güncel verileri kamuoyuyla paylaşıyor. Özellikle hissedilen sarsıntıların ardından vatandaşlar, bu iki kurumun resmi internet siteleri aracılığıyla depremle ilgili en doğru bilgilere hızla ulaşabiliyor. Sunulan bu veriler yalnızca bilimsel çalışmalara katkı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda toplumda afet bilincinin yerleşmesine de önemli ölçüde katkı sunuyor.

SON DEPREMLER! 17 Ekim deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD, yalnızca deprem verilerini paylaşmakla kalmıyor; aynı zamanda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla çeşitli eğitim programları, tatbikatlar ve bilgilendirme kampanyaları da yürütüyor. Kandilli Rasathanesi ise gelişmiş teknolojik altyapısıyla depremleri anlık olarak ölçerek, detaylı analizler eşliğinde kamuoyunu bilgilendiriyor. Her iki kurumun resmi web sitelerinde yayınlanan son depremler listesi, hem akademik çevreler hem de vatandaşlar için güvenilir ve vazgeçilmez bir başvuru kaynağı olmayı sürdürüyor.

SON DEPREMLER! 17 Ekim deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

17 EKİM 2025 DEPREM OLDU MU?

17 Ekim sabahında meydana gelen hafif şiddetteki deprem, şehir genelinde kısa süreli paniğe neden oldu. Sarsıntının ardından sosyal medya platformlarında "Az önce deprem mi oldu?" soruları hızla gündeme oturdu. Vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayınladığı son depremler listesine yoğun ilgi gösterdi. Depremin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği gibi teknik bilgiler resmi kaynaklar aracılığıyla doğrulanarak kamuoyuyla paylaşıldı.

