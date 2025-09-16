SON DEPREMLER! 16 Eylül deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? Kandilli ve AFAD son depremler

Türkiye, coğrafi konumu itibarıyla sık sık depremle karşılaşan bir ülke. Bu yüzden, özellikle 2025 yılında yaşanan depremler, uzmanların ve halkın gündeminde yer alıyor. Bu kapsamda, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklanan son depremler listesi, deprem riski ve anlık gelişmeler açısından kritik önemde. Peki, 16 Eylül deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, Kandilli ve AFAD son depremler...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi, Türkiye'nin en eski ve köklü deprem izleme kuruluşlarından biri olarak, anlık ve geçmişe dönük deprem verilerini sağlamada en güvenilir kaynaklardan biridir. 16 Eylül 2025 tarihine ait Kandilli son depremler listesi incelendiğinde, özellikle Balıkesir-Sındırgı bölgesinde yoğun bir deprem aktivitesi dikkat çekmektedir.

En büyüğü 2.5 büyüklüğünde olmak üzere birçok küçük ve orta ölçekli sarsıntı kaydedilmiştir.

Balıkesir-Sındırgı çevresinde art arda gerçekleşen depremler, yerel halkta tedirginlik yaratmaktadır.

Ayrıca Ankara-Beypazarı ve Gölbaşı bölgelerinde de küçük çaplı depremler gözlemlenmiştir.

Kandilli Rasathanesi'nin detaylı listesi, sarsıntıların tam koordinatları ve büyüklükleri ile birlikte düzenli olarak kamuoyuna aktarılmaktadır.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ülkemizde deprem takibi ve önleme çalışmalarında kritik rol oynayan resmi kurumdur. AFAD son depremler listesi, hızlı ve kapsamlı güncellemeleriyle öne çıkar.

2025'in son aylarında kaydedilen verilere göre:

Özellikle Balıkesir (Sındırgı) ve Ankara (Beypazarı, Gölbaşı) bölgelerinde 1.0 ile 2.5 büyüklüğünde birçok deprem meydana gelmiştir.

Ege Denizi, Kahramanmaraş ve Sivas bölgelerinde de ara sıra hafif sarsıntılar kaydedilmiştir.

AFAD'ın verileri, deprem büyüklüğü, derinliği ve koordinatları gibi detaylarıyla yerel yönetimler ve vatandaşlar için yol gösterici olmaktadır.

AFAD son depremler listesini resmi web sitesinden takip etmek, en güncel ve resmi bilgileri almanın en doğru yoludur.

16 EYLÜL 2025 DEPREM OLDU MU?

16 Eylül 2025 tarihinde Türkiye genelinde kayda değer büyüklükte bir deprem yaşanıp yaşanmadığı sıkça merak edilmektedir. Uzmanlar ve resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamalara göre:

16 Eylül 2025 tarihinde büyük ya da orta büyüklükte herhangi bir deprem kaydedilmemiştir.

Bölgesel olarak küçük çaplı sarsıntılar olabilse de, halk arasında hissedilen ciddi bir deprem rapor edilmemiştir.

Özellikle Balıkesir ve çevresi, 16 Eylül öncesi ve sonrasında art arda küçük depremlerle aktif bir süreç yaşamıştır.

Bu nedenle, 16 Eylül'de büyük çaplı bir deprem olmadığını belirtmek mümkündür; ancak bölgesel sarsıntılar nedeniyle dikkatli olunması tavsiye edilmektedir.

16 EYLÜL AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

Deprem anlık bir doğa olayı olduğu için, "Az önce deprem mi oldu?" sorusu, özellikle sosyal medyada ve yerel haberlerde sıkça sorulmaktadır. Güncel veriler ışığında:

16 Eylül 2025 tarihinde sabah saatlerinden itibaren Balıkesir-Sındırgı bölgesinde son 1 saat içinde 7'den fazla deprem meydana gelmiştir.

En son deprem, 08:26:36'da 2.5 büyüklüğünde gerçekleşmiştir.

Ayrıca Ankara ve çevresinde de 1.0 ile 2.1 büyüklüğünde küçük sarsıntılar kaydedilmiştir.

Az önce meydana gelen bu depremler, yerel halkın deprem bilincini artırmakta ve gerekli önlemlerin alınmasını teşvik etmektedir.

EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

16 Eylül 2025 tarihinde Türkiye'de en son deprem, saat 08:26:36'da Balıkesir-Sındırgı ilçesinde gerçekleşmiştir. Detaylar şu şekildedir:

Konum: 39.16167 enlem, 28.17667 boylam

Derinlik: 7.0 km

Büyüklük: 2.5 ML (Moment Magnitüdü)

Yer: Sındırgı (Balıkesir)

Bu deprem, bölgedeki deprem aktivitesinin devam ettiğini göstermekte ve sismik hareketliliğin sürdüğünü ortaya koymaktadır. Aynı zamanda, 08:21 ve 08:17 gibi kısa aralıklarla da küçük çaplı depremler Sındırgı'da gözlemlenmiştir.