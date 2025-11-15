Haberler

SON DEPREMLER! 15 Kasım deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

SON DEPREMLER! 15 Kasım deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?
Güncelleme:
15 Kasım sabahı İstanbul, beklenmedik bir sarsıntıyla güne başladı. Deprem, şehir genelinde ve çevre illerde hissedilerek vatandaşlarda kısa süreli bir paniğe yol açtı. Sarsıntının ardından, birçok kişi yaşanan hareketliliğin büyüklüğü ve merkezi hakkında bilgi almak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi açıklamalarını beklemeye koyuldu. Peki, 15 Kasım deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Depremin hemen ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan ilk veriler, vatandaşların merakla takip ettiği bilgiler arasında yer aldı. Sabah saatlerinde İstanbul'un birçok ilçesinde hissedilen sarsıntı, şehirde kısa süreli bir hareketlilik ve tedirginlik yarattı. Sosyal medyada "Az önce deprem mi oldu?" yorumları hızla yayılırken, resmi açıklamalar depremin büyüklüğü ve merkez üssü hakkında net bilgiler sundu. Detaylar haberimizin devamında.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki sismik hareketleri 7/24 izlemeye devam ediyor. Ülkenin farklı bölgelerinde kaydedilen depremler, gelişmiş gözlem sistemleri sayesinde anlık olarak analiz edilip vatandaşların erişimine sunuluyor.

Kandilli Rasathanesi'nin ülke çapındaki sensör ağı, yer hareketlerini saniyeler içinde tespit ederek kaydediyor. Hem Kandilli hem de AFAD tarafından yayımlanan "Son Depremler" listeleri, halkın güncel verilere hızlıca ulaşmasını sağlarken, uzmanlar için de güvenilir bir referans oluşturuyor.

SON DEPREMLER! 15 Kasım deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın listelerinde depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi teknik bilgiler detaylı şekilde yer alıyor. Bu sayede vatandaşlar doğrulanmamış bilgilere itibar etmeden güvenilir kaynaklardan haberdar olabiliyor. Kurum, yıl boyunca güncellemeler, eğitimler ve tatbikatlarla deprem farkındalığını artırmaya devam ediyor.

SON DEPREMLER! 15 Kasım deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

15 KASIM 2025 İSTANBUL VE TÜRKİYE'DE DEPREM Mİ OLDU?

15 Kasım 2025 Cumartesi sabahı İstanbul ve çevre illerde hissedilen deprem, kentte ve çevre bölgelerde kısa süreli tedirginlik yarattı. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşlar sarsıntıyı daha belirgin hissetti. Sosyal medyada "İstanbul'da deprem mi oldu?" paylaşımları hızla yayıldı ve gözler AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin resmi açıklamalarına çevrildi.

Depremin hemen ardından her iki kurum da büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgilerini içeren resmi verileri paylaşarak halkın doğru bilgiye ulaşmasını sağladı. Yetkililer, yalnızca resmi kaynaklardan gelen bilgilerle hareket edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin "Son Depremler" listeleri, İstanbul ve Türkiye genelindeki sismik hareketliliğe dair en güncel verileri sunmayı sürdürüyor ve bilim insanları ile araştırmacılar için güvenilir bir kaynak olmayı devam ettiriyor.

