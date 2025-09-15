SON DEPREMLER! 15 Eylül deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son dakika verilerine göre, kısa süre önce bir deprem meydana geldi. Merkez üssü ve büyüklüğüyle öne çıkan bu sarsıntı, gün boyunca vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Depreme dair tüm detaylar ve resmi açıklamalar haberimizin devamında yer alıyor. 15 Eylül deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Türkiye'deki depremleri anlık olarak izleyen Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, sismik hareketlilikle ilgili bilgileri düzenli şekilde kamuoyuyla paylaşmaktadır. Özellikle hissedilen sarsıntılar sonrasında vatandaşlar, Kandilli'nin resmi web sitesi üzerinden en güncel verilere ve son 500 depremin kaydına hızlıca ulaşabilmektedir.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD Deprem Dairesi, Türkiye'deki sismik hareketliliği 7/24 takip ederek elde ettiği verileri şeffaf ve güvenilir biçimde kamuoyuna sunmaktadır. Kurum, sadece deprem kayıtları paylaşmakla kalmayıp, aynı zamanda afet bilincini artırmak amacıyla eğitimler, seminerler ve farkındalık kampanyaları da organize etmektedir.

15 EYLÜL 2025 DEPREM OLDU MU?

