SON DEPREMLER! 14 Kasım deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Depremin ardından kısa süre içinde AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan ilk veriler, vatandaşların odak noktası hâline geldi. İstanbul'un birçok ilçesinde hissedilen sarsıntı, özellikle sabah saatlerinde kentte kısa süreli bir hareketlilik ve tedirginlik yarattı. Sosyal medyada "Az önce deprem mi oldu?" yorumları peş peşe gelirken, kurumların paylaştığı resmî bilgiler depremin büyüklüğü ve merkez üssüne ilişkin soru işaretlerini giderdi. Ayrıntılar haberimizin devamında.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki sismik hareketleri 7/24 takip etmeye devam ediyor. Ülkenin farklı bölgelerinde kaydedilen depremler, gelişmiş gözlem sistemleri sayesinde anlık olarak analiz edilip kamuoyunun erişimine sunuluyor.

Kandilli Rasathanesi'nin ülke çapındaki sensör ağı, yer hareketlerini hızlıca tespit ederek kaydediyor. Hem Kandilli hem de AFAD tarafından yayımlanan "Son Depremler" listeleri, vatandaşların güncel verilere kolayca ulaşmasını sağlarken, deprem uzmanları için de önemli bir veri kaynağı oluşturuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın listelerinde depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi teknik bilgiler yer alıyor. Bu sayede halk doğru bilgiye erişebiliyor ve söylentilere itibar etmeden güvenilir kaynaklardan haberdar olabiliyor. Kurum, yıl boyunca düzenli güncellemeler, eğitimler ve tatbikatlarla deprem farkındalığını artırmayı sürdürüyor.

14 KASIM 2025 İSTANBUL VE TÜRKİYE'DE DEPREM Mİ OLDU?

14 Kasım 2025 Cuma sabahı İstanbul ve çevre illerde hissedilen deprem, şehirde ve çevre bölgelerde kısa süreli bir tedirginliğe yol açtı. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşlar sarsıntıyı daha belirgin şekilde hissetti. Sosyal medyada "İstanbul'da deprem mi oldu?" paylaşımları hızla yayılırken, gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi açıklamalarına çevrildi.

Depremin hemen ardından her iki kurum da büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgilerini içeren resmi verileri paylaşarak vatandaşların doğru bilgiye ulaşmasını sağladı. Yetkililer, yalnızca resmi kaynaklardan gelen bilgilerle hareket edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin "Son Depremler" listeleri, İstanbul ve Türkiye genelindeki sismik hareketliliğe dair en güncel verileri sunmaya devam ederken, bilim insanları ve araştırmacılar için güvenilir bir kaynak olmayı sürdürüyor.