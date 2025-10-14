SON DEPREMLER! 14 Ekim deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Depremin büyüklüğü ve merkez üssüne ilişkin veriler vatandaşların yoğun ilgisini çekerken, yaşanan sarsıntı sosyal medya platformlarında da geniş şekilde tartışıldı. Konuyla ilgili resmi kurumların açıklamaları ve tüm teknik detaylar haberimizin devamında sizleri bekliyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Türkiye'de gerçekleşen depremleri anlık olarak takip etmekte ve elde ettikleri verileri şeffaf bir şekilde halkla paylaşmaktadır. Hissedilen herhangi bir sarsıntının ardından vatandaşlar, bu kurumların resmi web siteleri üzerinden güncel deprem bilgilerine rahatlıkla erişebilmektedir.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afad, deprem verilerini paylaşmanın ötesinde, toplumda afet farkındalığını artırmak için çeşitli faaliyetler gerçekleştirmektedir. Düzenlenen tatbikatlar, eğitim programları ve bilgilendirme çalışmalarıyla halkın afetlere karşı bilinçlenmesi ve hazırlıklı olması amaçlanmaktadır. Kandilli Rasathanesi ise bilimsel yöntemlerle depremleri inceleyerek, oluş nedenleri, büyüklüğü ve etkileri hakkında ayrıntılı raporlar hazırlayarak kamuoyuna sunmaktadır.

14 EKİM 2025 DEPREM OLDU MU?

14 Ekim sabahı İstanbul'da meydana gelen kısa süreli sarsıntı, sosyal medyada büyük ilgi gördü. "İstanbul'da deprem oldu mu?" sorusu kullanıcılar arasında hızla yayıldı. En güncel deprem bilgileri, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi web sitelerinde paylaşılmaktadır. Depremin büyüklüğü, merkez üssü ve derinlik gibi teknik ayrıntılara buradan erişebilirsiniz.