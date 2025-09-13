SON DEPREMLER! 13 Eylül deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? Kandilli ve AFAD son depremler

Sabaha karşı üst üste gelen sarsıntılar, Türkiye'nin dört bir yanında "Az önce deprem mi oldu?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Balıkesir'den Ankara'ya, Malatya'dan Erzurum'a kadar uzanan bu mikro depremler zinciri, özellikle Sındırgı'da dikkat çeken bir yoğunlukla hissedildi. Peki, 13 Eylül 2025 sabahı yaşanan bu hareketlilik ne anlama geliyor? Büyük bir depremin habercisi mi, yoksa yüzeysel bir sismik boşalma mı? İşte Kandilli ve AFAD verileriyle son depremler...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Deprem aktivitesinin yoğunluk kazandığı 13 Eylül 2025 sabahında, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilen son depremler dikkat çekiyor. Özellikle Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkezli art arda meydana gelen düşük şiddetli sarsıntılar, yer bilimcilerin yakından takip ettiği bir dizi mikro deprem dizilimi olarak değerlendiriliyor.

Kandilli Rasathanesi'nin anlık veri akışı, vatandaşların yaşadığı sarsıntıların nedenini öğrenmeleri açısından büyük önem taşıyor. 1.0 ile 2.8 büyüklüğü arasında değişen çok sayıda deprem, yer kabuğundaki hareketliliğin sürdüğünü gösteriyor. Sındırgı dışında, Kütahya'nın Simav ilçesi ile Ankara'nın Beypazarı ve Çankaya bölgelerinde de mikro ölçekli depremler kaydedildi.

Özellikle sabah saat 08:18'de Sındırgı'da kaydedilen 1.1 büyüklüğündeki deprem, günün en son sarsıntısı olarak Kandilli verilerine yansıdı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından yayınlanan verilere göre depremler Türkiye'nin farklı bölgelerinde hissedilmeye devam ediyor. AFAD'ın son depremler listesi, özellikle Sındırgı'daki hareketliliği teyit eder nitelikte. Bu bölgede son 2 saat içinde 10'dan fazla küçük ölçekli deprem meydana gelmiş durumda.

AFAD'ın verileri, yalnızca büyüklükleri değil, depremlerin derinlikleri açısından da önemli bilgiler sunuyor. Sındırgı merkezli depremlerin çoğunun 5 ila 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği görülüyor. Bu, sarsıntıların yüzeye daha yakın olduğu ve dolayısıyla daha fazla hissedildiği anlamına geliyor.

Malatya Doğanşehir, Kırıkkale Delice, Erzurum Oltu ve Adıyaman Sincik gibi farklı illerden gelen mikro depremler, AFAD'ın geniş kapsamlı veri ağı sayesinde kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşılıyor.

13 EYLÜL 2025 DEPREM OLDU MU?

Evet, 13 Eylül 2025 tarihinde Türkiye genelinde çok sayıda küçük çaplı deprem meydana geldi. Sabahın erken saatlerinden itibaren özellikle Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, yoğun sismik hareketlilik yaşadı. Saat 05:55'ten itibaren başlayan deprem zinciri, gün boyunca aralıklarla devam etti.

Bunun dışında Ankara (Çankaya ve Beypazarı), Malatya (Darende, Doğanşehir), Adıyaman (Sincik), Erzurum (Oltu), Bitlis (Ahlat), Antalya (Serik) ve Kütahya (Simav) gibi birçok farklı lokasyonda da küçük sarsıntılar kaydedildi.

Bu depremler büyük bir yıkıma sebep olacak nitelikte olmasa da, uzmanlar bu tür mikro depremlerin izlenmesinin önemli olduğunu vurguluyor. Çünkü bu tür hareketlilikler, bölgesel gerilim birikimi ya da fay hatlarındaki mikro kırılmaların işareti olabilir.

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

Bu sabah saatlerinde hissedilen hafif sarsıntılar sonrası birçok vatandaşın aklındaki ilk soru: "Az önce deprem mi oldu?" oldu. Bu sorunun cevabı net: Evet, özellikle Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde küçük ölçekli depremler arka arkaya meydana geldi.

En son saat 08:18'de Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 1.1 büyüklüğündeki deprem, hissedilmese de sismik hareketliliğin sürdüğünü gösteriyor. Bu tür depremler genellikle yer kabuğundaki küçük gerilim boşalmalarıyla ilişkilidir. Ancak bazı bölgelerde yapı kalitesi ve zeminin jeolojik yapısı nedeniyle bu büyüklükteki depremler bile hafif titreşimler olarak algılanabilir.

Vatandaşlar, resmi kaynakları takip ederek panik yapmadan, doğru bilgilere ulaşmalı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin mobil uygulamaları ve web siteleri, bu tür sorulara en hızlı ve güvenilir yanıtları sağlar.

EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

13 Eylül 2025 sabahının en son depremi, saat 08:18:38'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana geldi. Bu depremin büyüklüğü 1.1 ML, derinliği ise 7.0 km olarak kaydedildi. Her ne kadar bu tür mikro depremler genellikle hissedilmese de, bölgedeki art arda sarsıntılar bir deprem fırtınasına işaret edebilir.

Sındırgı bölgesinde sabah saatlerinden itibaren dikkat çeken bir sismik yoğunluk söz konusu. Özellikle 07:44 ile 08:18 arasında 5'ten fazla küçük ölçekli deprem kaydedilmiş durumda. Bu durum, yerbilimcilerin "küme depremler" olarak tanımladığı bir sismik süreç olabilir.

En büyük deprem ise sabah saat 06:00 sularında yine Sındırgı'da meydana gelen 2.8 büyüklüğündeki sarsıntıydı. Derinliği 7.76 km olarak ölçülen bu deprem, günün en yüksek şiddetli sarsıntısı olarak dikkat çekiyor.