SON DEPREMLER! 13 Ekim deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Afad ve Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı son verilere göre, kısa süre önce bir deprem gerçekleşti. Depremin büyüklüğü ve merkez üssü vatandaşların dikkatini çekerken, sosyal medya platformlarında da geniş yankı buldu. Konuya dair resmi açıklamalar ve ayrıntılı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Türkiye genelinde gerçekleşen depremleri anlık olarak takip etmekte ve elde ettikleri bilgileri şeffaf bir şekilde düzenli olarak kamuoyuyla paylaşmaktadır. Özellikle hissedilen sarsıntılar sonrasında vatandaşlar, bu kurumların resmi internet siteleri üzerinden güncel deprem bilgilerine ve son deprem detaylarına kolaylıkla erişim sağlayabilmektedir.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afad, yalnızca deprem verilerini paylaşmakla kalmayıp, aynı zamanda afet bilincini artırmak amacıyla eğitimler, seminerler ve tatbikatlar düzenleyerek halkın hazırlıklı olmasına katkı sağlamaktadır. Kandilli Rasathanesi ise sismik hareketleri bilimsel tekniklerle inceleyerek detaylı ve kapsamlı raporlar sunmakta, böylece depremler hakkında derinlemesine bilgi sağlamaktadır.

13 EKİM 2025 DEPREM OLDU MU?

Sabah erken saatlerde yaşanan sarsıntının ardından birçok kişi "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusunu gündeme taşıdı. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşımlar, deprem haberinin kısa sürede geniş kitlelere ulaşmasını sağladı. 13 Ekim 2025 tarihine ait son depremlerle ilgili ayrıntılı bilgilere Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi web sitelerinden ulaşabilir, depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi teknik detayları inceleyebilirsiniz.