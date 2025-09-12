Afad ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son dakika bilgilerine göre, kısa süre önce bir deprem gerçekleşti. Merkez üssü ve büyüklüğüyle dikkat çeken bu sarsıntı, gün boyunca vatandaşların ilgi odağı oldu. Depreme dair tüm detaylar ve resmi açıklamalar haberimizin devamında. Son depremler! 12 Eylül deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Türkiye'deki depremleri anlık takip eden Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, sismik faaliyetlere dair bilgileri düzenli olarak kamuoyuna duyurmaktadır. Hissedilen sarsıntılar sonrası, vatandaşlar Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitesi üzerinden en güncel verilerle birlikte son 500 depremin kayıtlarına kolayca erişim sağlayabilmektedir.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afad Deprem Dairesi, Türkiye'deki sismik hareketleri 7 gün 24 saat kesintisiz takip ederek topladığı verileri şeffaf ve güvenilir şekilde kamuoyuyla paylaşmaktadır. Ayrıca kurum, deprem verilerinin ötesinde, toplumda afet bilincini artırmak için çeşitli eğitim programları, seminerler ve farkındalık kampanyaları da gerçekleştirmektedir.

12 EYLÜL 2025 DEPREM OLDU MU?

