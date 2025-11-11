Haberler

SON DEPREMLER! 11 Kasım deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

SON DEPREMLER! 11 Kasım deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?
Güncelleme:
11 Kasım sabahı İstanbul ve çevresinde meydana gelen deprem, şehirde ve yakın illerde kısa süreli bir tedirginlik yarattı. Sabah saatlerinde hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar, depremin büyüklüğü ve merkez üssü hakkında doğru bilgiye ulaşmak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel paylaşımlarını yakından takip etti. Peki, 11 Kasım deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı veriler, vatandaşların odak noktası haline geldi. Birçok ilçede hissedilen sarsıntı kısa süreli paniğe yol açarken, sosyal medyada "Az önce deprem mi oldu?" paylaşımları hızla arttı. Resmî açıklamalar, depremin büyüklüğü ve merkez üssü hakkında merak edilen sorulara netlik kazandırdı. Olayla ilgili ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketleri 7/24 izlemeye devam ediyor. Ülkenin farklı bölgelerinde kaydedilen depremler, gelişmiş gözlem sistemleri sayesinde anlık olarak analiz edilip kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelinde yaygınlaştırılmış sismik ağ sistemiyle yer hareketlerini hızlıca tespit ediyor. Hem Kandilli hem de AFAD tarafından yayımlanan "Son Depremler" listeleri, vatandaşların güncel verilere kolayca ulaşmasını sağlarken, deprem uzmanları için de önemli bir bilgi kaynağı oluşturuyor.

SON DEPREMLER! 11 Kasım deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın yayımladığı listelerde depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi teknik detaylar yer alıyor. Bu veriler, halkın doğru bilgiye ulaşmasını sağlarken yanlış söylentilerin yayılmasının önüne geçiyor. Kurum, düzenli olarak güncellemeler paylaşarak vatandaşların deprem farkındalığını artırmayı sürdürüyor ve yıl boyunca çeşitli eğitimler ile tatbikat çalışmaları yapıyor.

SON DEPREMLER! 11 Kasım deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

11 KASIM 2025 İSTANBUL VE TÜRKİYE'DE DEPREM Mİ OLDU?

11 Kasım 2025 Salı sabahı İstanbul ve çevre illerde kısa süreli bir deprem hissedildi. Sarsıntı özellikle yüksek katlı binalarda yaşayanlar tarafından daha belirgin şekilde algılandı ve şehirde kısa süreli bir tedirginlik yarattı. Sosyal medyada "Deprem mi oldu?" paylaşımları hızla yayıldı.

Depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi resmi verileri paylaşarak büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgilerini aktardı. Kurumlar, vatandaşları yalnızca resmi kaynaklardan gelen bilgilerle hareket etmeleri konusunda uyardı.

AFAD ve Kandilli'nin "Son Depremler" listeleri, Türkiye genelindeki sismik hareketliliğe dair en güncel bilgileri sunarken, bilim insanları ve araştırmacılar için de güvenilir bir referans olmayı sürdürüyor.

