SON DEPREMLER! 10 Ekim deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Afad ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel verilerine göre, kısa süre önce bir deprem gerçekleşti. Depremin büyüklüğü ve merkez üssü halkın dikkatini çekerken, sosyal medyada yoğun şekilde tartışıldı. Konuyla ilgili resmi açıklamalar ve detaylı bilgiler haberimizin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Türkiye genelindeki depremleri anlık olarak izlemekte ve topladıkları verileri şeffaf bir biçimde kamuoyuna düzenli olarak sunmaktadır. Özellikle hissedilen sarsıntıların ardından vatandaşlar, bu kurumların resmi internet siteleri üzerinden güncel deprem bilgilerine ve kapsamlı raporlara kolayca ulaşabilmektedir.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afad, deprem verilerini paylaşmanın ötesinde, toplumda afet farkındalığını artırmak için eğitim programları, seminerler ve tatbikatlar düzenleyerek vatandaşların afetlere karşı hazırlıklı olmalarını desteklemektedir. Kandilli Rasathanesi ise sismik hareketleri bilimsel yöntemlerle analiz ederek, depremler hakkında kapsamlı ve ayrıntılı raporlar sunmaktadır.

10 EKİM 2025 DEPREM OLDU MU?

Sabah erken saatlerde meydana gelen sarsıntı sonrası "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusu sosyal medyada hızla yayıldı. Bu paylaşımlar sayesinde deprem haberi kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. 10 Ekim 2025 tarihine ait güncel deprem bilgilerine Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi web sitelerinden ulaşabilir, depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi teknik detayları inceleyebilirsiniz.