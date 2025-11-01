SON DEPREMLER! 1 Kasım deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı veriler vatandaşlar tarafından yakından takip edildi. Sarsıntının hissedildiği bölgelerde kısa süreli korku ve paniğe neden olan olay, sosyal medyada da hızla gündem oluşturdu. Resmî kurumların paylaştığı güncel bilgiler, halkın doğru bilgiye ulaşmasını sağlayarak spekülasyonların önüne geçti. Ayrıntılar haberimizin devamında.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki sismik hareketliliği 7 gün 24 saat esasına göre titizlikle izlemeye devam ediyor. Ülkenin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, her iki kurumun veri merkezlerinde anlık olarak kaydediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor.

AFAD, depremlerle ilgili büyüklük, derinlik ve merkez üssü gibi teknik bilgileri düzenli olarak açıklayarak vatandaşların doğru bilgiye ulaşmasını sağlıyor. Kurum ayrıca, yıl boyunca afetlere karşı hazırlık düzeyini artırmak amacıyla eğitimler, tatbikatlar ve farkındalık projeleri de yürütüyor. Kandilli Rasathanesi ise gelişmiş sismik gözlem ağıyla yer hareketlerini anlık olarak tespit ediyor ve değerlendiriyor. Her iki kurumun yayımladığı "son depremler" listesi, hem güncel verilere hızlı erişim sağlıyor hem de uzmanlar için risk analizlerinde önemli bir kaynak oluşturuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın paylaştığı listelerde depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler yer alıyor. Bu sayede vatandaşlar doğru veriye ulaşırken, kamuoyunun deprem farkındalığı da artıyor. Düzenli güncellemeler, spekülasyonların önüne geçilmesine de yardımcı oluyor.

1 KASIM 2025 TÜRKİYE'DE DEPREM Mİ OLDU?

1 Kasım 2025 sabahı Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif ve orta şiddette sarsıntılar kaydedildi. İstanbul, İzmir, Antalya ve Doğu Anadolu'nun bazı illerinde hissedilen depremler, bazı vatandaşlarda kısa süreli paniğe neden oldu. Sosyal medyada "Deprem mi oldu?" paylaşımları hızla yayıldı ve halk doğru bilgiye ulaşmak için deneyimlerini paylaştı.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremlerle ilgili büyüklük, merkez üssü ve derinlik verilerini kısa süre içinde duyurdu. Bu açıklamalar, vatandaşların güvenilir bilgiye ulaşmasını sağladı ve spekülasyonların önüne geçti.