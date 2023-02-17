Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından üniversitelerin bahar dönemi boyunca uzaktan eğitimle devam edeceği açıklanmıştı. YÖK Başkanı Erol Özvar açıklamalarda bulundu. Peki, Son Dakika! YÖK Üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler online devam edecek mi?

Son Dakika! Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından üniversiteler online eğitime geçmişti. YÖK Başkanı Erol Özvar açıklamalarda bulundu. Peki,YÖK Üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler online devam edecek mi? İşte detaylar haberimizde...

YÖK ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından üniversitelerin bahar dönemi boyunca uzaktan eğitimle devam edeceği açıklanmıştı. YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerin 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlayacağını belirtip, "Nisan başında yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneği değerlendirilecek." dedi.

Bugün kameralar karşısına geçen YÖK Başkanı Erol Özvar, son gelişmeleri aktardı. Özvar, "11 ilde yapılan ön incelemeler neticesinde kampüslerimizin çoğunda yıkılan bina olmadığı görüldü. Bununla birlikte az sayıda ağır hasarlı binamız mevcut. Bu dönemde kampüslerimiz önemli rol almışlardır. Bahar dönemi 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlatılabilir, nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneği değerlendirilecek. Yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programlarda öğrenciler bu eğitimlerini yüz yüze sürdürecek. Uygulamalı programlarda birinci derece yakınlarının ikamet ettiği ildeki üniversitelerde özel öğrenci olabilecek." dedi.

Özvar alınan diğer kararları şu şekilde duyurdu: "Depremin etkilediği illerde bulunan bir kısım üniversitelerimiz ortak çalışmalar yapmak üzere bazı üniversiteler ile eşleştirildi. Sütçü İmam Üniversitesi- Gazi Üniversitesi gibi eşleşmeler yapıldı. Depremden etkilenen üniversitelere destekte bulunacaktır. Özel öğrencilik ile ilgili de kararlar aldık. Uygulama eğitime devam edecek öğrencilerde birinci dereceden yakınlarının bulunduğu illerde eğitim alabilecekler. Eğitim-öğretim ücreti alınmayacak. Öğrencilerimiz ciddi şekilde etkilendi. Kayıt dondurma konusunda kolaylık getirildi. Talep eden öğrenciler kayıtlarını dondurabilecek."

Ayrıntılar geliyor...