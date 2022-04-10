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Kavga ihbarına gelen polislere sürpriz

İhlas Haber Ajansı - Davut Has - Genel
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Kavga ihbarına gelen polislere sürpriz Bağcılar Belediyesi, Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş Yıldönümüyle ilgili polislere çiçek takdim etti Bağcılar Belediyesi, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. Kuruluş Yıldönümünde polislere sürpriz yaptı.

Kavga ihbarına gelen polislere sürpriz

Bağcılar Belediyesi, Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş Yıldönümüyle ilgili polislere çiçek takdim etti

İSTANBUL - Bağcılar Belediyesi, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. Kuruluş Yıldönümünde polislere sürpriz yaptı. Güneşli Mahallesinde bir olayın olduğunu ihbar eden belediye ekipleri, gelen polis ekiplerine sürpriz gerçekleştirdi. Çiçek taktim edilen memurlar şoke oldu.

Türk Polis Teşkilatının 177. Yıldönümü ve Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde Bağcılar Belediyesi bir program düzenlendi. Programa göre Güneşli Mahallesindeki bir adreste kavga ihbarının olduğuna yönelik 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar gerçekleştirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine sürpriz yapıldı. Polis ekiplerine sürpriz. O anlara şahitlik yapan vatandaşlarda evlerinin pencerelerine çıkarak izledi. Programda davulcular, vatandaşları sahura uyandırırken, pide dağıtımı da gerçekleştirildi. Davulcuların mani atışmaları da kameralara yansıdı.

Kavga ihbarına gelen polislere sürpriz

Kavga ihbarına gelen polislere sürpriz

Kavga ihbarına gelen polislere sürpriz

İhlas Haber Ajansı / Davut Has - Genel

Genel, Yerel, Haberler

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