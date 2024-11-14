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Son dakika! Yenikapı metro istasyonu kapatıldı mı?

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Son dakika gelişmesi olarak Yenikapı metro istasyonunun kapatıldığı haberi geldi. Yenikapı metro istasyonunun kapatılma nedeni merak ediliyor. Peki, Yenikapı metro istasyonu kapatıldı mı, neden kapatıldı? İşte detaylar!

Yenikapı metro istasyonu kapatıldı mı, neden kapatıldı? Yenikapı- Hacıosman metro hattı Yenikapı İstasyonu'nda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların bir anda istasyonu kaplaması sonrasında yolcular tahliye edilirken, istasyon geçici bir süre kapatıldı. Vatandaşlar, metro istasyonunun ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, Yenikapı metro istasyonu kapatıldı mı, neden kapatıldı? Detaylar haberimizde...

YENİKAPI METRO İSTASYONU KAPATILDI MI?

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonunda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Son dakika! Yenikapı metro istasyonu kapatıldı mı, neden kapatıldı?

YENİKAPI METRO İSTASYONU NEDEN KAPATILDI?

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangınla birlikte durak içerisinde oluşan yoğun dumandan yolcular etkilenirken, istasyon seferlere kapatıldı.

Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonu geçici bir süre için işletmeye kapatılmıştır. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verdi. Açıklamada, Yenikapı-Vezneciler istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferi yapılacağı kaydedildi.

Son dakika! Yenikapı metro istasyonu kapatıldı mı, neden kapatıldı?

Son dakika! Yenikapı metro istasyonu kapatıldı mı?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÜMİT İHSAN TOPAL:

İbb ve ivedilikle kayyum atanmalı zaten calışmıyorlar

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