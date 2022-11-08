Son Dakika YDS sonuçları açıklandı mı ? YDS sonuç sorgulama ekranı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçları, ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte açıklandı. YDS/2 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden görüntüleyebiliyor. İşte YDS sonuçları sorgulama ekranı.

ÖSYM tarafından düzenlenen Yabancı Dil Sınavı YDS'nin sonuçlar belli oldu. ÖSYM'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, sınav sonuçlarının aday erişimine açıldığı bildirildi. İşte 2022 YDS/2 sonuç sorgulama - ÖSYM YDS/2 sonuç ekranı ve tüm merak edilenler...

YDS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

YDS/2 SORU KAĞIDI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında YDS soru ve cevapları erişime açıldı.

Duyuruda;

23 Ekim 2022 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/2) adaylarının cevap kâğıtları ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen cevaplarıyla soruların cevapları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 08 Kasım 2022 tarihinde saat 10.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapıp ilgili sınavı ve "Cevap Kâğıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebileceklerdir.

Ayrıca adaylar, cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabıyla ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir.

Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayılarıyla birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

ÖSYM YDS /2 SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN