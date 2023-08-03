SON DAKİKA! YAŞ TOPLANTISI BİTTİ, YAŞ toplantısı 2023 kararları neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Vatandaşların gündemine ise YAŞ toplantısı bitti mi, 2023 kararları neler? Oturdu. İşte detaylar…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi. Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katıldı. Vatandaşların gündemine ise YAŞ toplantısı bitti mi, 2023 kararları neler? Oturdu. İşte detaylar…

YAŞ TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katıldı.

YENİ GENELKURMAY BAŞKANI BELLİ OLDU

Yüksek Askeri Şura toplantısı kararları açıklandı. Genelkurmay Başkanlığına, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak atandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu; Hava Kuvvetleri Komutanlığına ise Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu getirildi.

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