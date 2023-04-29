Kırklareli'nde bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine ekipler sevk edilirken, su ile söndürme işlemlerinin zor olması sebebiyle çevre illerden köpüklü söndürme araçları çağrıldı. Peki, Son dakika yangın nerede? Bugün nerede yangın var, nerede yangın oluyor? Yangının sebebi ne?

Lüleburgaz'da faaliyet gösteren Atık Tesisinde sabah 07.40 sularında 230 derece üzeri sıcaklıktaki atık yağ kazanından çıkan ısının oksijenle teması sonrası parlamaya müteakip yangın başladı. Peki, Son dakika yangın nerede? Bugün nerede yangın var, nerede yangın oluyor? Yangının sebebi ne?

SON DAKİKA YANGIN NEREDE?

Aksüs Kimya ve Entegre Atık Tesisinde sabah 07.40 sularında 230 derece üzeri sıcaklıktaki atık yağ kazanından çıkan ısının oksijenle teması sonrası parlamaya müteakip yangın başladı. Su ile söndürme işlemlerinin zor olması sebebiyle çevre illerden köpüklü söndürme araçları çağrıldı. Olay yerine çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi gelerek müdahalede bulundu. Olay anında tesiste personel bulunmadığı ve doğalgaz tehlikesi olmadığı öğrenilirken, yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.