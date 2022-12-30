Zaman Zaman ülke genelinde meydana gelen depremler nedeniyle vatandaşlar arama motorları üzerinde araştırma yapıyor. Son dakika Yalova deprem mi oldu? Araştırmaları da bu sorular arasında yer alıyor ve Son dakika Yalova deprem mi oldu? Sorusu araştırılıyor. Peki, Son dakika Yalova deprem mi oldu? Yalova'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Yalova deprem şiddeti ne?

Son dakika Yalova deprem mi oldu? Sorusu, 30 Aralık Cuma günü tarihinde gündemde yer alıyor ve Yalova'da yaşamakta olan vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak konusu oluyor. Konuya ilişkin araştırılan bir diğer konu ise Yalova'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Yalova deprem şiddeti ne? Soruları oluyor. Peki, Son dakika Yalova deprem mi oldu? Yalova'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Yalova deprem şiddeti ne?

SON DAKİKA YALOVA DEPREM Mİ OLDU?

Bugün deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak görebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Kandilli Rasathanesi'nin sağlamakta olduğu bilgilere göre Yalova'da 30 Aralık günü öğlen saatlerinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.