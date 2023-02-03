Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Vali Ali Yerlikaya TATİL açıklaması geldi mi?

Gündem Haberleri

Son dakika! Vali Ali Yerlikaya TATİL açıklaması geldi mi?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, mega kent için kar uyarısı yaptı. Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Vali Yerlikaya, hafta sonu kar yağışının beklendiğini söyledi. Peki, Vali Ali Yerlikaya TATİL açıklaması geldi mi?

Onur Yaser Can Davasında arkadaşları tanıklık yaptıOnur Yaser Can Davasında arkadaşları tanıklık yaptı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: 'Birileri İstanbul'daki sosyal belediyeciliğin birikimlerini heba etse de şehrimizi asla...Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Birileri İstanbul'daki sosyal belediyeciliğin birikimlerini heba etse de şehrimizi asla...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, hafta sonu için kar uyarısı yaptı. Vatandaşların dikkatli olmasını isteyen Vali Yerlikaya, "Cumartesi ve Pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir." ifadelerini kullandı. Açıklama sonrası Vali Ali Yerlikaya TATİL açıklaması geldi mi merak edildi.

VALİ ALİ YERLİKAYA'AN TATİL AÇIKLAMASI GELDİ Mİ?

Vali Yerlikaya, "Kıymetli Hemşehrilerim, 16.00 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre İstanbul'da; Cumartesi ve Pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım! Gelişmelerden sizleri sürekli bilgilendireceğiz." ifadelerini kullandı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

İstanbul Gündem Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title