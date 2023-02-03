Son dakika! Vali Ali Yerlikaya TATİL açıklaması geldi mi?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, mega kent için kar uyarısı yaptı. Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Vali Yerlikaya, hafta sonu kar yağışının beklendiğini söyledi. Peki, Vali Ali Yerlikaya TATİL açıklaması geldi mi?

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, hafta sonu için kar uyarısı yaptı. Vatandaşların dikkatli olmasını isteyen Vali Yerlikaya, "Cumartesi ve Pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir." ifadelerini kullandı. Açıklama sonrası Vali Ali Yerlikaya TATİL açıklaması geldi mi merak edildi.

VALİ ALİ YERLİKAYA'AN TATİL AÇIKLAMASI GELDİ Mİ?

Vali Yerlikaya, "Kıymetli Hemşehrilerim, 16.00 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre İstanbul'da; Cumartesi ve Pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım! Gelişmelerden sizleri sürekli bilgilendireceğiz." ifadelerini kullandı.