SON DAKİKA | Üniversite öğrencilerine VERGİSİZ TELEFON hangi markalar için geçerli olacak? Vergisiz telefon kimleri kapsıyor, liseliler alabilir mi?

Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaatlerinden biri de öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar alımı hakkındaki düzenlemeydi. Öğrenciler aylardır gelecek müjdeli haberi bekliyordu. Son zamanlarda sosyal medyada yayılan konular ise öğrencileri hayal kırıklığına uğrattı. Ancak sonunda açıklandı! Son dakika vergisiz telefon Üniversite öğrencilerine VERGİSİZ TELEFON hangi markalar için geçerli olacak? Vergisiz telefon kimleri kapsıyor, liseliler vergisiz telefon alabilir mi? Belli oldu. İşte detaylar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim döneminde üniversite öğrencilerine yönelik bir defaya mahsus vergisiz ve telefon satışı vaadinde bulunmuştu. Türkiye'de üretilen telefon ve bilgisayar için geçerli olacak olan bu uygulama ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Sonunda açıklandı… İşte Üniversite öğrencilerine VERGİSİZ TELEFON hangi markalar için geçerli olacak? Vergisiz telefon kimleri kapsıyor, liseliler vergisiz telefon alabilir mi? Sorularının cevapları…

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE VERGİSİZ TELEFON HANGI MARKALAR İÇİN GEÇERLİ OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadi olan üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus vergisiz telefon satışıyla ilgili detaylar netleşmeye başladı. Uygulamanın yerli ve Türkiye'de montajlanan cihazları kapsayacağı öğrenildi. Gelen bir son dakika gelişmesiyle bu haber doğrulandı ve vergisiz telefonlarla ilgili detaylar belli oldu. Üniversite öğrencileri, yüksek okul ve açıköğretimde okuyanlar dahil 7 milyon öğrenci yararlanacak. Vergisiz telefon Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacak ve bunların bir üst sınırı olacak. Samsung, General Mobile var, Huawei, Apple'ı kapsamayacak.

VERGİSİZ TELEFON KİMLERİ KAPSIYOR, LİSELİLER VERGİSİZ TELEFON ALABİLİR Mİ?

Söz konusu vaad AK Parti il başkanları toplantısında da gündeme geldi. CNN Türk'ten Arda Erdoğan'ın haberine göre, toplantının kapalı bölümünde gençlerin özellikle tüm telefon markalarına bu vergi indirim yapılması yönünde taleplerin ulaştığı dile getirildi. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunun mümkün olup olmayacağına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e söz verdiği, Şimşek'in de ithal telefonlar için böyle bir indirimin cari açığı arttıracağına işaret ettiği öğrenildi. Şimşek, yapılan çalışmada indirimin sadece yerli telefonlarla sınırlı olacağını ifade etti. Vergisiz telefon ve bilgisayar alımlarından sadece lisans öğrencilerinin faydalanacağı öğrenildi.

İşte Türkiye'de üretimi veya montajı gerçekleştirilen marka ve modellerden bazıları: