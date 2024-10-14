Son dakika: Ümraniye'de ne oluyor? Ümraniye'de hayvanlar öldürüldü mü?

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Hekimbaşı Sahipsiz Hayvan Bakımevi'nde yaşanan olaylara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bakımevine gelen bir grubun sebep olduğu arbedede, bir zabıta personelinin kesici aletle yaralandığını ifade etti. Peki, Ümraniye'de ne oluyor? Ümraniye'de hayvanlar öldürüldü mü? Detaylar haberimizde...

ÜMRANİYE'DE NE OLUYOR?

Ümraniye Hekimbaşı Barınağı'nda birçok hayvanın öldürüldüğü iddia ediliyor. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, şunları kaydetti: "Merkeze gelen bir grup tarafından çıkarılan arbede sırasında, görevini yapmaya çalışan zabıta personeli kesici bir aletle yaralandı. Bu tür şiddet içeren eylemlerin, hayvan haklarını savunmak gibi ulvi bir amaca hizmet etmediği gibi, aksine kargaşa ve kaos yaratmaya yönelik adımlar olduğunu üzülerek görüyoruz. Bizim için her canlı değerlidir ve hiçbir canlıyı siyasi bir malzeme olarak kullanmayı asla kabul etmeyiz. Her canlının yaşam hakkına saygı duyuyor ve onların iyiliği için titizlikle çalışıyoruz. Bu tür provokatif girişimlerin hayvanseverlik adı altında yapılmasını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Yaralanan zabıta personelimizin sağlık durumu yakından takip edilmektedir ve adli süreçler başlatılmıştır."