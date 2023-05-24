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SON DAKİKA Ümit Özdağ basın açıklaması! Ümit Özdağ basın açıklaması CANLI İZLE!

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SON DAKİKA Ümit Özdağ basın açıklaması! Ümit Özdağ basın açıklaması CANLI İZLE! araştırılıyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçiminde hangi adayı destekleyeceklerine ilişkin açıklamalarda bulunuyor. SON DAKİKA Ümit Özdağ basın açıklaması! Ümit Özdağ basın açıklaması CANLI İZLE! SON DAKİKA Ümit Özdağ basın açıklaması! Ümit Özdağ basın açıklaması CANLI İZLE!

Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanlığını mı teklif etti? Ümit Özdağ'ın attığı tweet kafaları karıştırdıKılıçdaroğlu, İçişleri Bakanlığını mı teklif etti? Ümit Özdağ'ın attığı tweet kafaları karıştırdı
Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Kılıçdaroğlu ile Özdağ 7 maddede anlaşmaya vardıAnkara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Kılıçdaroğlu ile Özdağ 7 maddede anlaşmaya vardı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ikinci tur seçimlerinde hangi adayı destekleyeceği konusunda açıklama yapıyor. SON DAKİKA Ümit Özdağ basın açıklaması! Ümit Özdağ basın açıklaması CANLI İZLE! SON DAKİKA Ümit Özdağ basın açıklaması! Ümit Özdağ basın açıklaması CANLI İZLE! Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ basın açıklaması CANLI İZLE! Detaylar haberimizdedir…

ZAFER PARTİSİ GENEL BAŞKANI ÜMİT ÖZDAĞ KİMİ DESTEKLİYOR?

Ümit Özdağ'ın seçimin 2. turu öncesinde 7 maddelik mutabakat metni konusunda anlaştıkları iddia edildi. İki ismin anlaştığı metinde "Anayasanın ilk 4 maddesi değişmeyecek", "1924 Anayasasına bağlı kalınacak" ve "Kamudaki atamalarda liyakat esasına göre hareket edilecek" gibi maddelerin yer aldığı ifade ediliyor. Özdağ'ın bugün Kılıçdaroğlu ile birlikte açıklama yapması bekleniyor.

ÜMİT ÖZDAĞ BASIN AÇIKLAMASI CANLI İZLE!

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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