SON DAKİKA: TUSAŞ'ta ne oldu?

Tusaş'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerinde patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. TUSAŞ tesislerinde ne olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi önünde yaşanan olaya dair gelişmeler araştırılıyor. Peki, TUSAŞ'ta ne oldu? Detaylar haberimizde...

TUSAŞ'TA NE OLDU?

TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerinde patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin, Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesindeki giriş kapısındaki patlamanın ardından, silah sesleri duyuldu. Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi.