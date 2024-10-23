SON DAKİKA: TUSAŞ ÇATIŞMA! TUSAŞ tesisine nasıl girdiler, rehine var mı?

Tusaş'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerinde patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin, Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesindeki giriş kapısındaki patlamanın ardından, silah sesleri duyuldu. Peki, TUSAŞ çatışması devam mı ediyor? TUSAŞ tesisine nasıl girdiler, rehine var mı? Detaylar haberimizde...

TUSAŞ ÇATIŞMASI DEVAM MI EDİYOR?

Şahısların ticari taksiyle nizamiyeye geldiği ve canlı bombayı patlattığı iddia ediliyor. Birkaç teröristin de içeriye sızdığı iddialar arasında yer alıyor.

TUSAŞ'TA NE OLDU?

TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerinde patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin, Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesindeki giriş kapısındaki patlamanın ardından, silah sesleri duyuldu. Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik saldırıya ilişkin "Bu hain terör saldırısını kınıyoruz. Hiçbir terör eylemi ülkemizi yolundan döndüremez. Döktükleri kanda da boğulacaklardır." dedi.