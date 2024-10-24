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SON DAKİKA: TURUNCU ALARM VERİLDİ! Turuncu alarm nedir?

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ)'a yapılan terör saldırısının ardından Türkiye'deki tüm havalimanlarında muhtemel terör saldırılarına ilişkin turuncu alarm verildi. Havalimanı giriş çıkışlarında yolcular ve araçlar hassas şekilde aranıyor. Peki, turuncu alarm nedir? Turuncu alarm olunca ne olur?

TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmesinin ardından Türkiye geneli güvenlik önlemleri arttırıldı. Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında olası terör saldırılarına karşı turuncu alarm verildi. Vatandaşlar, turuncu alarmın ne olduğunu merak ediyor. Turuncu alarm ne demek? Detaylar haberimizde yer alıyor.

TURUNCU ALARM NEDİR?

Havalimanında güvenlikte en üst seviye olan 'Kırmızı Alarm' seviyesinden bir önceki seviye olan 'Turuncu Alarm' seviyesine geçildi. Turuncu alarm seviyesinde 10 kişiden 6'sı, 100 araçtan 60'ı aramaya tabi tutuluyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ)'a yapılan terör saldırısının ardından Türkiye'deki tüm havalimanlarında muhtemel terör saldırılarına ilişkin turuncu alarm verildi. Havalimanı giriş çıkışlarında yolcular ve araçlar hassas şekilde aranıyor.

SON DAKİKA: TURUNCU ALARM VERİLDİ! Turuncu alarm nedir?TUSAŞ terör saldırısı

TURUNCU ALARM AÇIKLAMASI

Güvenlik önlemlerinin artırılmasına ilişkin olarak Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, "Yolcularımızın dikkatine, Havalimanlarında alınan ek önlemler sebebiyle oluşabilecek zaman kayıplarına karşı, yolcularımızın uçuşlarından en az üç (3) saat önce terminale gelmeleri önerilmektedir"

SON DAKİKA: TURUNCU ALARM VERİLDİ! Turuncu alarm nedir?

SON DAKİKA: TURUNCU ALARM VERİLDİ! Turuncu alarm nedir?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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